يسرا الليثي توجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب مباراة المقاصة وأسوان

وجهت يسرا الليثي زوجة الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة رسالة تهنئة لـ زوجها عقب فوز الفريق أمام أسوان 3-2 ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز.



وكتب يسر الليثي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" مبرووووووووك مبروووووك ميدو ... الحمد لله يارب دايما".



حقق فريق مصر المقاصة فوزا غاليا على فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز عقب انتهاء أحداث مباراة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول لـ بطولة الدوري الممتاز.



تقدم فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف على فريق مصر المقاصة في الشوط الأول للمباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الاول لـ بطولة الدوري الممتاز.



وتقدم فريق مصر المقاصة في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة عن طريق خالد أوتشوا .. وتعادل اسوان في الدقيقة الـ 33 عن طريق محمود نعيم و اضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثاني لـ اسوان في الدقيقه 38.



و في بداية أحداث الشوط الثاني تعادل فريق مصر المقاصة في الدقيقة 64 وهدف التقدم في الدقيقة 82 عن طريق عمرو مرعي.



