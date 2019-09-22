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رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتفوق على تشيلسي بـ صاروخية أرنولد فى أول 20 دقيقة.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:59 م
أرنولد ومحمد صلاح
أرنولد ومحمد صلاح
حسن العمدة
تقدم ليفربول على تشيلسي في أول 20 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد صلاح .

بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .

وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.

ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهم على الكرة الطويلة .

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