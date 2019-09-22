كاتب صحفى: الإخوان ينتقمون من الشعب لـ نزولهم فى 30 يونيو..فيديو

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الإخوان لم يتوقفوا عن محاولات الانتقام من الشعب المصري، والرئيس السيسي.



وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «الإخوان يستهدفون الانتقام من الشعب المصري لخروجه في 30 يونيو وإسقاط حكم الفاشية الدينية»، متابعا: «نحن في مرحلة محاولات مكثفة من جانب الإخوان لتضليل الرأي العام المصري، واستثمار الضغوط الاقتصادية».



وأشار الكاتب الصحفي إلى استغلال جماعة الإخوان لمسألة انقسام القوى السياسية وتشرذمها، وكذا استغلالها لضعف الإعلام المصري، سواء الرسمي أو الخاص، متابعا: «الإخوان رغم تعرضهم لملاحقات أمنية، إلا أنهم لا زالوا يحتفظون بهيكل التنظيم، ولديهم مال كاف بالداخل والخارج، ودعم من جانب أجهزة مخابرات».



واستكمل شهيب: «لا نواجه مجرد فنان أو رجل أعمال لديه مشاكل مع النظام، وإنما نواجه تنظيم مدعوم من بعض الدول، يحاول استعادة سلطة الإخوان مرة أخرى بكل الوسائل والأسلحة مثل الشائعات».