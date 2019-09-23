الحوادث فى يوم .. مسن ينتحر شنقا بالمنصورة.. قصة شاب ذبح زوجته بسكين فى المنوفية.. مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالدقهلية

راح يستحمى غرق.. مأساة طفل بـ العياط ابتلعته مياه النيل أمام أصدقائه

مصرع رضيع بالدقهلية سقط من فوق السرير



أقدم مسن على الانتحار شنقا داخل منزله بشارع نادى جزيرة الورد بالمنصورة لمروره بأزمة نفسية منذ فترة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بالعثور على رجل مسن مشنوق داخل منزله بشارع نادى جزيرة الورد بالمنصورة .



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أنه يدعى سعد الشربينى على ٦٠ عاما وبسؤال أقاربه تبين أنه يعانى من حالة نفسية منذ فترة ويتردد على طبيب نفسي للعلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.





كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالعياط بعد 24 ساعة من البحث.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمصرع طفل في نهر النيل بكفر شحاتة بقرية المتانيا مركز العياط، انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العميد محمد عطوية مأمور العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا لفحص البلاغ والذي أسفر عن أنه أثناء استحمام عدد من الأطفال الأصدقاء بنهر النيل جرف التيار أحدهم ولعدم إجادته السباحة ابتلعه النيل ولقي مصرعه غرقا.



وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان الطفل يدعي مروان. ا. ش 11 سنة من قرية بمها وتوجه رفقة أصدقائه للاستحمام بنهر النيل، تم إخطار إدارة الحماية المدنية بالجيزة وتولت قوات الانقاذ النهري البحث عن الطفل الغارق واستمرت عملية البحث قرابة 24 ساعة حتى تم انتشال جثته من المياه.



تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



فيما لقى رضيع مصرعه إثر سقوطه من أعلى سرير بمنزل احد اقربائه بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز بلقاس بمصرع هانى عبد الرحمن "عام واحد "سقط على رأسه مما أدى لحدوث نزيف داخلى أدى لوفاته.



بسؤال والدة الرضيع افادت بانها كانت تعد بعض الاغراض وتركت رضيعها مستلقى على سرير بالمنزل ولكنه سقط على رأسه وتوفى على الفور.



حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.





وفى سياق متصل لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء ترميمه أحد المساجد بإحدى قرى الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من العقيد احمد الحسينى مأمور مركز ستامونى يفيد بمصرع محمد السيد عبدالله 52 عاما عامل خرسانة بقرية أبوحسن التابعة للمركز أثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء ترميمه أحد المساجد.



وبسؤال خاله ايمن محمد 55 عاما أفاد بأنه كان يقوم بترميم مسجد بقرية جاليا واختل توازنه من اعلى السقالة ولقى مصرعه على الفور وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة.





فيما لم تكن تعلم الزوجة الشابة أن عودتها لمنزل الزوجية بعد خلافها مع زوجها وتدخل الاهالي ومساعي الصلح بينهما ستكون بداية نهايتها.



في لحظة غضب تملك الشيطان فيها من الزوج ليذهب بقدميه لخلف الأسوار ويزهق روح زوجته بضربات متتالية بسكين المطبخ لتسقط غارقة في دمائها .



بدأت الواقعة بخلافات زوجية بين الزوجين وائل محمد صاحب الـ35 عاما وزوجته سناء ذات الـ26 عاما وذهبت الزوجة لمنزل اسرتها وتدخل الحكماء من أهالي القرية وإعادتها لمنزل الزوجية وبالفعل نجحت مساعي الأهالي لعودة الزوجة لمنزل زوجها واستمرت الحياة بينهما لبعض الوقت.



ولكن سريعا ما تجددت المشاكل بينهما مرة أخري وذهبت الزوجة لمنزل اسرتها ولكن هذه المرة رفضت العودة وطلبت الطلاق من زوجها ورفض الزوج طلاقها حفاظا علي المنزل وعلي الأسرة وبدأت مرة أخري مساعي الأهالي لاعادتها لمنزل زوجها ولكن هذه المرة كانت الزوجة متمسكة بعدم العودة لمنزل زوجها ولكن توسط الاهالي وكبار القرية وضغطوا علي الزوجة وتمكنوا من إعادتها للمنزل.



ولكن هذه المرة لم تكن كسابق المرات فالزوج بدأ الشك في زوجته انها تخونه وبدأ يترصد تحركاتها ويراقبها من بعيد ، حتي وقعت مشادة كلامية بينهما اتهم الزوج فيها زوجته بأنها تخونه وزادت شكوك الزوج عندما أصرت الزوجة علي الطلاق وأعلنتها في وجه زوجها انها لا تريد العيش معه.



وفي هذا التوقيت جن جنون الزوج واعتدى عليها بالضرب وتبادل الزوجان الاعتداء علي بعضهما وأحضر الزوج السكين من المطبخ وطعنها طعنة في صدرها فسقطت غارقة في دمائها وهنا عاد إليه عقله وقام مسرعا بحملها والذهاب بها للمستشفي ولكن فاضت روحها لربها في المستشفي ، وقام الزوج بالذهاب لقسم الشرطة وتسليم نفسه.



تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل " س م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها علي يد زوجها وائل .م 35 عاما، وقيام الزوج بتسليم نفسه لمركز شرطة بركة السبع.



وأكدت التحريات قيام الزوج بقتل الزوجة لخلافات عائلية، وجار التحقيق وعرض المتهم على النيابة لمواجهته بالواقعة وبيان ملابسات الحادث.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

