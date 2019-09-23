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رياضة

مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي كان يمكنه مضاعفة النتيجة في السوبر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الزمالك كان لديه ثقة زائدة خلال مباراة السوبر أمام الأهلي.

وقال ضياء السيد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي دخل المباراة برؤية جيدة وكان من الممكن أن يضاعف النتيجة عن 3 أهداف".

وأكمل ضياء السيد: "ميتشو لم يبدأ بتشكيل مناسب واللاعبون لم تفكر إلا مع نزول مصطفى محمد وعدم وجود دفاع للأهلي بإصابة ياسر إبراهيم ومحمود متولي".

وأضاف ضياء السيد: "يجب أن يعود عبدالله جمعة للتشكيل الأساسي للزمالك، كما أن أجايي ساعد فايلر على تطبيق أسلوبه ونجح في تسجيل هدفين".

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