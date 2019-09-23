تشيلسي ضد ليفربول .. الريدز يعادل الرقم القياسي لمان سيتي

حقق ليفربول انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، محافظا على الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.



وفي حين حافظ الريدز على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، تراجع تشيلسي للمركز العاشر برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام ومانشستر يونايتد.



وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز البالغة 15 انتصارا، الذي حققه مانشستر سيتي بين أغسطس وديسمبر 2017.