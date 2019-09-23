ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي ضد ليفربول .. الريدز يعادل الرقم القياسي لمان سيتي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
تشيلسي ضد ليفربول
تشيلسي ضد ليفربول
ريهام بكير
حقق ليفربول انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، محافظا على الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

وفي حين حافظ الريدز على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، تراجع تشيلسي للمركز العاشر برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام ومانشستر يونايتد.

وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز البالغة 15 انتصارا، الذي حققه مانشستر سيتي بين أغسطس وديسمبر 2017.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مواجهة تشيلسي وليستر سيتي اليوم

ليفربول يغرد في الصدارة..ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثانية الليلة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الثانية من البريميرليج

محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول محمد صلاح يغرد على القمة وحيدا بفارق 5 نقاط

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

بريش أسود .. سلمى أبو ضيف بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

مدرب المنتخب السابق: أتفق مع حسام البدري في قرار استبعاد عمرو وردة

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة