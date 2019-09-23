هاشتاج محمود السيسي يتصدر تويتر بعد ظهوره مع عمرو أديب وخداع المشاهدين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_السيسي، بعد خداع عمرو اديب المشاهدين وحضور محمود عبد محمود حمدى عبد الفتاح السيسى، العضو المنتدب لسلسلة صيدليات 19011، والذى ادعى البعض أنه نجل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويمتلك تلك السلسلة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#محمود_السيسي

شكرًا عمرو أديب 😂😂

غفلتهم





‏شربتوها ياكروديا 😂✋

‎#محمود_السيسي.





‏‎#محمود_السيسي

- هى ايه حكاية محمود السيسي دى ياسي السيد ؟

- ولا حاجة عمرو اديب صاع على الاخوان وطرقعلهم جامد يا امينة.



‏‎#محمود_السيسي مفاجأة مش كده 😂😄



‏عمرو ابن اديب اشتغلنا وحرق ليتنا ابشة ‎محمود_السيسي



