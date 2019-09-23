التخطيط: استكمال منظومة التحول الرقمي بفاعلية واستدامة مع تقييم تجربة بورسعيد

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات.



وكشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر مؤكدة أن استكمال منظومة التحول الرقمی بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.



وأشارت إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت الوصول إلى مرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا الجنوبية بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة جميع نظم المعلومات الحكومية عن طريق إدماجها في مركزين للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.



وتتضمن مهام الهيئة المستقلة طرح المبادرات الرقمية المجتمعية لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي مع التنسيق بين الجهات المسئولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين الجهات الأخرى.