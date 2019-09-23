ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: استكمال منظومة التحول الرقمي بفاعلية واستدامة مع تقييم تجربة بورسعيد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
التحول الرقمي
التحول الرقمي
آية الجارحي
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات.

وكشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر مؤكدة أن استكمال منظومة التحول الرقمی بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت الوصول إلى مرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا الجنوبية بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة جميع نظم المعلومات الحكومية عن طريق إدماجها في مركزين للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن مهام الهيئة المستقلة طرح المبادرات الرقمية المجتمعية لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي مع التنسيق بين الجهات المسئولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين الجهات الأخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للإدارة ينظم ندوة بعنوان التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030

رئيس الوزراء يطلق بوابة التحول الرقمي ويفتتح المركز التكنولوجي ببورسعيد

رئيس الوزراء يطلق بوابة التحول الرقمي لـ بورسعيد .. يفتتح المركز التكنولوجى بـ ميكنة 7 منه لتقديم 177 خدمة للمواطنين.. مدبولي: ما يحدث ثورة فى الإصلاح الإداري

ترشيحاتنا

تراجع الطماطم واستقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23-9-2019

الدلائل على إفلاس الإخوان تتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

بعد عام من سقوطها .. الكشف عن أسباب تحطم طائرة بوينج 737 في إندونيسيا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 في مصر

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 -9- 2019.. فيديو

تقطع السبل بمئات الآلاف بعد انهيار شركة توماس كوك البريطانية

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور