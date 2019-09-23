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خبير مكافحة الإرهاب: الإخوان تلجأ لدول أجنبية لتدعمها في تنفيذ أجندتها..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال خبير مكافحة الإرهاب، رضا يعقوب، إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها فى عام 1928م وتحصل على تمويلات أجنبية، حيث أن مؤسسها حسن البنا حصل على تمويل من دول أجنبية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تدعي أنها جماعة إصلاحية ولكنها مجموعة تستهدف السيطرة على الحكم.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب، فى مداخلة هاتفية بفضائية " اكسترا نيوز"، أن الإخوان الإرهابية تلجأ لبعض الدول الأجنبية لتساعدها في تنفيذ أجندتها، مشيرًا إلى أن الجماعة لها أذرع فى 72 دولة فى العالم، وبعض الدول صنفتها كجماعة إرهابية.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب، أن الجماعة الإرهابية تجد ملاذا آمنا فى بعض الدول، كما تجد تمويلا ماديا من أجهزة استخباراتية.

ونوه خبير مكافحة الإرهاب،إلى أنه يجب مواجهة الخطاب الإرهابى، والتصدى للخطاب الإرهابى، ومصادرة أموال تلك الجماعة.

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