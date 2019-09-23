الصاعدون حديثا.. طنطا يجني ثمار الاستقرار.. وسقوط نادي مصر وأسوان

تسعى الأندية في كل أنحاء العالم لتحقيق الاستقرار الفني والمادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم حتي يتم تحقيق أهداف الموسم، ونجح نادي طنطا بقياد فايز عربي رئيس النادي في الحفاظ علي الفريق في الدوري الممتاز بعد الصعود من دوري القسم الثاني.





على جانب آخر دخل نادي إف سي مصر في متاهة كبيرة خلال الفترة الماضية؛ خصوصا بعد تغيير المدير الفني محمد صلاح نجم الزمالك السابق وبعدها التعاقد مع اسامه نبيه وتقدمه بالاستقالة وأخيرا استقر على عبدالناصر محمد ويأتى ذلك بسبب خلافات مع الإدارة حول التعاقدات واللاعبين الجدد وعدم توفر الميزانية والإمكانيات المتفق عليها.





والطريق نفسه دخل نادي أسوان الدوري الممتاز بخلاف مع اللاعب بدارة سيلا مهاجم الفريق حول إمكانية تجديد العقد بمبلغ مالي لم يتم الاتفاق عليه منذ التعاقد معه الموسم الماضي في دوري القسم الثاني وساهم المهاجم الغيني في قيادة فريقه إلى الأضواء والشهرة بعد تسجيله 18 هدفا في 22 مباراة.





بجانب فشل نادي أسوان في تحقيق صفقات قوية وإلغاء التعاقد مع اللاعبين الجدد في شكل أثار استياء الجمهور؛ لأنه لم يمر على التعاقد سوى أيام قليلة.





وكانت نتيجة استقرار فريق طنطا تحقيق أول فوز صعب بأداء قوي بالدوري الممتاز أمام فريق وادي دجلة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس.



