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رياضة

الفريق مهدد بالخروج الإفريقى ..أزمة فنية فى بيراميدز قبل مواجهة بلوزداد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:56 م
شعار بيراميدز
شعار بيراميدز
عمرو الحلوانى - حسن العمدة
تأكد غياب على جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن مواجهة فريقه أمام لقاء شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 الأول ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويعانى على جبر مدافع بيراميدز من إصابة قوية فى العضلية الخلفية أدت إلى حرمان فريقه منه فى المباراة الماضية أمام إنبى فى أولى جولات الدورى الممتاز .

وهو الأمر الذى أدى إلى وجود أزمة فنية قوية فى بيراميدز بعد فقد جهود ثنائي الدفاع الإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة لعدم القيد أفريقيًا كما أن هناك شكوكا تحيط بجاهزية أحمد أيمن منصور الذي يعاني هو الآخر إصابة في كاحل القدم.

وأصبح على بيراميدز الفوز فى المباراة المقبلة عل حساب الفريق الجزائرى خارج الديار من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية بعد أن فرض التعادل الإيجابى بهدف نفسه على لقاء الفريقين فى القاهرة.

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