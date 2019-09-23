ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على الدرجات العلمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا.

وافتتحت وزارة التعليم العالي أمس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، بينما تشهد غدا افتتاح جامعة بني سويف التكنولوجية والتي تعد الجامعات الاولى من نوعها التي تقدم قطاع التعليم الفني.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة على النحو التالى:

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:
والتي تشمل كلية الصناعة والطاقة مقرها أخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

- جامعة الدلتا التكنولوجية:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

- جامعة بني سويف التكنولوجية:
كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة مقرها محافظة بني سويف ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تقر إنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ 3 جامعات

بعد الموافقة على إنشاء 3 منها.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على جميع الكليات والجامعات التكنولوجية

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الكليات التكنولوجية قبل تسجيل رغباتك

اختبارت القدرات.. كل ما تريد معرفته عن الكليات الفنية والمعاهد التكنولوجية

كل ما تريد معرفته عن الجامعات والمعاهد التكنولوجية والدرجات العلمية بها

ترشيحاتنا

مفاجأة وغموض.. اكتشاف مبلغ خرافى داخل حمام طائرة في مطار الخرطوم

خلافات الجيرة.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى

رغم التقدم بهدف.. صدمة لـ الأهلي أمام سموحة .. تعرف عليها

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

النيابة تتخذ قرارا ضد قوادة و5 ساقطات مارسن الرذيلة داخل ناد شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة