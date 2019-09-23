تعرف على الدرجات العلمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا.



وافتتحت وزارة التعليم العالي أمس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، بينما تشهد غدا افتتاح جامعة بني سويف التكنولوجية والتي تعد الجامعات الاولى من نوعها التي تقدم قطاع التعليم الفني.



وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.



وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة على النحو التالى:



- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

والتي تشمل كلية الصناعة والطاقة مقرها أخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".



- جامعة الدلتا التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".



- جامعة بني سويف التكنولوجية:

كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة مقرها محافظة بني سويف ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".