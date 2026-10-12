3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر إن جثامين 3 فلسطينيين وعددًا من المصابين نُقلوا إلى المستشفى، عقب الغارة التي استهدفت خيمة بالقرب منه في منطقة البراق بخان يونس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل باتجاه الخيمة التي كانت تُستخدم نقطة لشحن الهواتف المحمولة.

وفي حادث منفصل، توفي الطفل الفلسطيني جهاد إياد الغندور، البالغ من العمر 6 سنوات، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها السبت، بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، بحسب مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

توسع العمليات الإسرائيلية شرق غزة

وفي سياق متصل، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الأحد، نطاق سيطرتها في المناطق الشرقية من مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين، بينهما امرأة حامل، وإجبار عشرات العائلات على مغادرة منازلها، وفقًا لمصادر فلسطينية محلية.

وأوضحت المصادر أن مركبات عسكرية إسرائيلية تقدمت عشرات الأمتار إلى ما وراء مواقعها السابقة في حي الشجاعية، خلال ليلة السبت إلى الأحد، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف والقصف المدفعي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحركت برفقة مجموعات فلسطينية مسلحة تتعاون مع الجيش الإسرائيلي وتتلقى دعمه، فيما وفرت طائرات مسيرة رباعية المراوح غطاءً جويًا للعملية.

وشهدت المنطقة الممتدة من سوق الخضار شرقًا إلى تقاطع الشجاعية على شارع صلاح الدين غربًا إطلاق نار كثيفًا، بحسب المصادر ذاتها.

هدم وقصف متواصلان قرب الخط الأصفر

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار عمليات الهدم وإطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، لا سيما في الأجزاء الشرقية من حيي التفاح والشجاعية، بالقرب من ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يفصل المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية شرقًا عن المناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالبقاء فيها غربًا.

وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وبعد أيام من الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

حصيلة الضحايا تتصاعد

ووفقًا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة، أسفرت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1488 فلسطينيًا وإصابة 5281 آخرين حتى الأحد.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 175 ألفًا، فيما تعرض نحو 90% من البنية التحتية في القطاع للدمار، بحسب بيانات الوزارة.