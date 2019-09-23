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رياضة

شاهد.. حارس الزمالك السابق يحرص على مقابلة ثلاثي الأهلي لهذا السبب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:36 م
عمر صلاح
عمر صلاح
حسن العمدة- حسام الحارتي
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النادي سموحة في إطار الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز.


وقبل انطلاق المباراة حرص عمر صلاح حارس سموحة الحالي ونادي الزمالك السابق، علي مصافحة ثلاثي الأهلي "شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ورمضان صبحي"، وذلك عقب وصولهم إلى استاد برج العرب.

وحرص عمر صلاح، حارس سموحة الحالي ونادي الزمالك السابق، على توجيه التهنئة إلى ثلاثي النادي الأهلي، للتتويج بكأس السوبر المصري.

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