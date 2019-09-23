أحمد موسى: الشعب لن يقبل أبدا بالمصالحة مع الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان الإرهابية هم من يقفون خلف ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية وانتشار الفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الشعب المصري لن يقبل أبدا بعودة الجماعة الإرهابية مرة أخرى او التصالح معها، موضحا أنه لا يمنع أن يتم زيادة المرتبات أو تحسين ظروف المعيشة وسوف يتم فتح المجال أكثر من زي قبل أمام من يقدم اقتراحات لتقدم الدولة المصرية.



وأشار موسى إلى أن هناك الآلاف من الإخوان الإرهابيين المنتشرين في مؤسسات الدولة المصرية، ويحصلون على رواتبهم ثم يهاجمون الدولة ويسعون إلى خرابها واسقاطها.



وطالب موسى سرعة التدخل وفصل هؤلاء لأنه خطر على استقرار الدولة، مستنكرا أن يستمروا في مناصب ولا يفصلون ويذهبون إلى جماعتهم لإطعامهم .