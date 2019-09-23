ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الشعب لن يقبل أبدا بالمصالحة مع الإخوان الإرهابية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والإخوان الإرهابية هم من يقفون خلف ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية وانتشار الفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الشعب المصري لن يقبل أبدا بعودة الجماعة الإرهابية مرة أخرى او التصالح معها، موضحا أنه لا يمنع أن يتم زيادة المرتبات أو تحسين ظروف المعيشة وسوف يتم فتح المجال أكثر من زي قبل أمام من يقدم اقتراحات لتقدم الدولة المصرية.

وأشار موسى إلى أن هناك الآلاف من الإخوان الإرهابيين المنتشرين في مؤسسات الدولة المصرية، ويحصلون على رواتبهم ثم يهاجمون الدولة ويسعون إلى خرابها واسقاطها.

وطالب موسى سرعة التدخل وفصل هؤلاء لأنه خطر على استقرار الدولة، مستنكرا أن يستمروا في مناصب ولا يفصلون ويذهبون إلى جماعتهم لإطعامهم .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادي إخواني منشق يكشف كيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر.. فيديو

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقى وراء اقتحام الإخوان و6 أبريل لمقرات أمن الدولة.. فيديو

احمد موسى يفجر مفاجأة.. وثائق وخطة لتمكين الاخوان من حكم مصر عام 1995.. فيديو

اهم الاخبار .. كشف أكاذيب الإخوان .. المصريون يقاطعون مخططات المقاول الهارب محمد علي.. ومغازلة مينا مسعود لـ منى زكي

أحمد موسى: قناة الجزيرة فبركت المظاهرات ويستهدفون إسقاط مصر.. فيديو

أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تكرار سيناريو وفوضى عام 2011.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

تحذيرات طبية لـ حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. اعرف كيف رد عليها

احمد الفيشاوى يغادر الجونة السينمائي بعد مشاجرة مع زوجته

أرخص سيارة عائلية زيرو لعام 2020 .. تفاصيل

تفسير الأحلام والرؤى.. علي جمعة يوضح صحة مقولة الحلم قبل الفجر يتحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب