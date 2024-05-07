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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من البنتاجون بشأن استخدام روسيا للأسلحة النووية

صدى البلد

قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء إن البنتاجون لا يرى أي مؤشرات على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية.

وجاء تعليق سينج على التدريبات العسكرية التي أعلنتها روسيا، موضحة: "لا نرى أي سبب لتعديل نشر قواتنا النووية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية,

وأضافت "لم نر أي علامات على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية".

وفي 6 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بدأت الاستعداد للتدريبات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية التي ستشارك فيها قوات جوية وبحرية. وستجرى المناورات من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية للقيام بمهام قتالية.

وستجرى التدريبات ردا على تهديدات من "مسؤولين غربيين أفراد ضد الاتحاد الروسي".

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