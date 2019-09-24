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مرأة

بـ بنطلون غريب.. بشرى فى إطلالة غير تقليدية بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
بشرى
بشرى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت بشرى فى الصور بإطلالة من أختيار الأستايلست Saeed Ramzi، مرتدية بلوزة أوف شولدر باللون النبيتى، ونسقت معها بنطلون بتصميم غريب و غير تقليدى باللون الأسود.


وأنتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالى باللون الأسود، كما ارتدت كلاتش صغير باللون الأسود أيضا، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن ظهرت بشرى فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بفستان باللون الأخضر الفاتح، وكان التصميم مصنوعا من قماش التل منفوشا، و زين الجزء العلوى من الفستان ببعض التطريزات التي حملت اللون الذهبي، ما منحها إطلالة غريبة أيضا.

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