بـ بنطلون غريب.. بشرى فى إطلالة غير تقليدية بمهرجان الجونة السينمائي

View this post on Instagram

Today # @elgounafilmfestivalofficial @bushraofficial #. outfit @zmileleecouture jewelry @iramjewelery # makeup @lancomepopupegypt # stylist @saeedramzi hair by @alsagheersalons من العرض الأول لفيلم الفارس و الأميرة اول فيلم انيميشن مصرى بعد ٢٠ عام انتظار ...إخراج بشير الديك