التعليم العالي تفتتح رسميًا الجامعة التكنولوجية ببني سويف.. اليوم

يفتتح اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة التكنولوجية ببني سويف التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.



ومن المقرر أن يقوم الوزير اليوم بجولة ميدانية بالجامعة، لتفقد المنشآت والمباني والمعامل والورش وقاعات التدريس بالجامعة، وذلك بمقر الجامعة التكنولوجية ببني سويف (شرق النيل- الحى الأول- شارع الياسمين).



وكان قد وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببني سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.



جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية الجديدة امتداد لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة.



وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الجديد هذا العام للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.