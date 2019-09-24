استولوا على 11 مليون جنيه.. ضبط شخصين نصبا على 5 مواطنين بزعم توظيف أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من 5 مواطنين بقيام كلٍ م "مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير"– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، و"مهندس زراعى"- مقيم دائرة مركز شرطة فرشوط بقنا ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة - سبق اتهامه فى قضية " إتلاف"، و"صاحب مؤسسة إستيراد وتوريدات"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - سبق اتهامه فى2 قضية " شيك- مبانى")، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (11,000,000 - إحدى عشر مليون جنيه)، بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.



أكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث (جارى ضبطه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.