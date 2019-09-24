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توك شو

مذيع إنبوكس يكشف لماذا يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء؟ فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:58 م
فصل الشتاء
فصل الشتاء
مي محمد
طرح برنامج "إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الثلاثاء، مناقشة حول لماذا بعض الأشخاص يحبون فصل الخريف والشتاء.

وقال أحمد فاروق إن هناك دراسة أوضحت أن أغلبية الأشخاص يفضلون فصل الشتاء عن الصيف، نظرا لأن ثقة الشخص بنفسه تزيد أكثر خلال الشتاء، نتيجة أن ملابس الشتاء تعطي شعورا مختلفا.

ونصح المذيع أحمد فاروق، المشاهدين بتوخي الحذر في الملابس وعدم استخدام التكييف بكثرة بمناسبة بدء فصل الخريف حتى لا يصابوا بنزلات برد.

من جانبها، قالت نوران عطا الله، إنها تحب فصل الشتاء كثيرا لكنه عندما يبدأ تشعر ببعض التقلبات المزاجية إلى جانب إصابتها بالبرد.

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