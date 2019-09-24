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أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:59 م
ورشة عمل
ورشة عمل
امل مجدى
اختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة العمل التي عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري؛ بعنوان "استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران" بالمركز الأوليمبي بالمعادي لتدريب 110 متدربين من مجموعة تثقيف الأقران من محافظات (قنا، أسوان، أسيوط سوهاج، الفيوم) بالتعاون مع يونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 

وصرحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن تكوين هذا الفريق من الفتيات والفتيان على دراية بالأسس والمحاور والمنهجية التي تعتمد عليها المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" سيساعد كثيرًا في نشر رسائل المبادرة التي تعتمد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات والالتزامات وخلق جيل واع بحقوقه. 

وكان ذلك استمرارًا لدعم المجلس لجهود مناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات.

وأشارت إلى ذلك سيحدث عندما يعي أطفالنا وشبابنا من الجنسين انهما متكاملان ولابد أن يدعما بعضهما البعض في إطار من المساواة والدمج، مؤكدة أن المجلس مستمر في دعمه لقضية تمكين البنات والتي على رأس أولوياته. 

كما أوضحت د. عزة العشماوي أن مبادرة دوّي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهى: التعبير بما يضمن إعطاء فرصة للبنات للتعبير عن آرائهن وأخذها فى الاعتبار، والمهارات من خلال صقلهم بالمعرفة والمهارات الجديدة التى تمكنهم من اتخاذ قرارات جيدة، والخدمات من خلال اتاحة الخدمات المناسبة لهن سواء الصحية أو التعليمية وغيرها.

تخللت ورشة العمل العديد من الأنشطة التفاعلية بين مجموعة تثقيف الأقران والعديد من الحلقات النقاشية التي هدفت إلى تعريفهم بالقضايا التي تشكل خطر عليهم وخاصة الممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث، وفي نهاية ورشة العمل نفذ الفريق 12 عرضًا مسرحيا تضمنوا المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي حقه في البقاء والنماء والمشاركة والحماية وتحقيق المصلحة الفضلى له، كما تضمنت بعض العروض الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها الفتيات نتيجة للعنف وتأثير تلك الممارسات عليهن.

القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل «استخدام تقنيات الحكي دوّي في تثقيف الأقران»

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