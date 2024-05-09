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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المتغيرات المكانية بالشرقية تفحص 546 طلبا لاستخراج شهادات بيانات

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.

أشار المحافظ إلى أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين و تسهيلاً للاجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط .

أضاف المحافظ أنه تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.

وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة،لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها.

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جدير بالذكر،أنه في ثالث أيام عمل بقانون التصالح الجديد، المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج عدد 546 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 492 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و15 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و39 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول،بإجمالي 546 طلبا للحصول على شهادة بيانات لإستيفاء إجراءات التقديم على التصالح علي مخالفات البناء.

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