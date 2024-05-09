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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 496485 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٤٩٦٤٨٥ طنا و ١٢١ كيلو قمح موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين هي  2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و  1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا و 1900  جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٦٤٦٨٩ فدانا حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

التسهيلات اللازمة الهيئة العامة للسلع التموينية القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية توريد محصول القمح تموين الشرقية صوامع وشون عملية التوريد

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