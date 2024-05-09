تموين الشرقية: ضبط 75 طنا من القمح تم تهريبها لاستخدامها في صناعة الأعلاف

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية من ضبط 75 طنا من القمح داخل مصنع للأعلاف، تم تهريبها لاستخدامها في إنتاج أعلاف الطيور، بجانب أكثر من 7 أطنان من المنتج النهائي تم خلطها بالقمح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن - في بيان اليوم، الخميس - إنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية وتكثيف الحملات المفاجئة على الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، تم تشكيل حملة مكبرة؛ للمرور على التجار ومصانع الأعلاف بمركز فاقوس.



وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع بقرية "أكياد" يقوم بخلط القمح المحلي بأعلاف الطيور، وتم التحفظ على167 شيكارة مخلوطة بالقمح بكمية تتجاوز 7 أطنان، وبتفتيش المخازن تم ضبط كمية من القمح قدرها 75 طنا، وتم تحميل القمح على سيارات وتوريده إلى صومعة الصالحية، وتحرير محضر ضد صاحب المصنع برقم 7600 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس.

