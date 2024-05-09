محاورة المخرجة عرب لطفي في قافلة بين سينمائيات| تفاصيل

تحل المخرجة عرب لطفي، مخرجة فيلم احكي يا عصفورة ضيفة على شاشة قافلة بين سينمائيات ٩ مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في حوار أونلاين بحضور الجمهور في مصر والعالم العربي، لتتحدث عن كواليس وملابسات صناعة الفيلم.

العمل يستعرض تجارب ٧ فدائيات فلسطينيات في مقاومة الاحتلال. تحاورها السينمائية الفلسطينية علا طبري. وذلك في آخر أيام عرض الفيلم من خلال شاشة القافلة ، والذي يتواصل على مدى أسبوعين منذ الخميس ٢٥ أبريل وحتى يوم الخميس ٩ مايو.



ويأتي عرض فيلم احكي يا عصفورة، ضمن سلسلة العروض الدورية لقافلة بين سينمائيات لأفلام تصنعها نساء من جميع أنحاء العالم، حيث ينتهي العرض بلقاء مباشر بين مخرجة الفيلم وسينمائية أخرى لمناقشة الفيلم بمشاركة الجمهور.

يسترجع احكي يا عصفورة إنتاج ١٩٩٩ مسيرة سبع فدائيات فلسطينيات من جيل السبعينيات تحكين الحكاية الفلسطينية من الاحتلال إلى المقاومة عبر تجربة حياتهن. فمن خلال لقاءات مباشرة أجرتها المخرجة عرب لطفي على مدى ٣٥ ساعة مع مجموعة من طلائع الكفاح الفلسطيني المسلح، ومن بينهن ليلى خالد، تيريزا هلسا، وداد قمري، رشيدة عبيدة، رسمية عودة، عائشة عودة، وأمينة دحبور، يكشف الفيلم في ٩٠ دقيقة سردية نسائية واثقة غير معتذرة بل فخورة لتاريخ الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال، في الوقت الذي تحاول فيه مدارس التوثيق السائدة حاليًا طمس روح تلك التجربة.

يتعمق الفيلم في استكشاف الذاكرة العاطفية للفدائيات ومنطق تفكيرهن، فيما يمثل تأكيدًا على حضور ذاكرة المقاومة وتغلغلها في عمق الذات النسائية، وانتشارها عبر الأدب الشفاهي، واستمرارها كفعل سياسي.



بدأت عرب لطفي، خريجة المعهد العالي للسينما مسيرتها بالعمل مع كبار المخرجين المصريين مثل محمد خان وعاطف الطيب، لكن شغفها قادها لاحقًا إلى الفيلم التسجيلي الإبداعي، لتخرج فيلمها التسجيلي الأول "بوابة الفوقا"، الذي يحكي عن صيدا في لبنان مسقط رأسها. من بين أبرز أفلامها "مرآة جميلة"، "سبع ليالي وصبحية"، "رانجو"، "الفرح المصري"، "زيارة قصيرة"، "حكايات من غزة"، "عصفور الحذر"، "اللعب بالديمقراطية"، "غرفة مظلمة"، "حياة مضيئة"، "احكي يا عصفورة"، و"على أجسادهم".

دُعيت عرب لطفي إلى العديد من المهرجانات والفعاليات الدولية كضيفة شرف أو فنانة زائرة، كما شاركت ضمن أعضاء لجان التحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الكبرى. إلى جانب مسيرتها في الإخراج، تدرس عرب لطفي في قسم الفيلم بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كما تشارك في التنظيم والتدريس ضمن العديد من الورش السينمائية. لها أيضًا إسهامات في العديد من الدوريات والندوات بصفتها صحفية وكاتبة وناقدة سينمائية. بالإضافة إلى ذلك، فهي عضوة فاعلة في اتحاد التسجيليين العرب واتحاد نقاد السّينما المصريين.



أما المخرجة علا طبري التي ستدير اللقاء يوم ٩ مايو مع مخرجة إحكي يا عصفورة، فهي سينمائية فلسطينية من مواليد مدينة الناصرة. وهي ممثلة ومخرجة ومدربة لغوية للممثلين خاصة الأجانب الذين يؤدون أدوارًا باللغة العربية ومن بينهم جوليت بينوش، وسعيد اماديس، وإدجار راميريز، وأولريش توكور ولبنى الزبال. عملت طبري كمستشارة فنية وانتاجية في مشاريع ثقافية وفنية مختلفة في أوروبا حيث تعيش منذ عام ١٩٩٨ وذلك من خلال مشروعها "العاشقات للإنتاج البديل" الذي أسسته عام ٢٠١٤.

قافلة بين سينمائيات هي مبادرة مستقلة أسستها المخرجة أمل رمسيس في مصر عام ٢٠٠٨، وتديرها مجموعة من صانعات الأفلام. تركز القافلة في برامجها لعروض الأفلام بشكل مباشر أو من خلال الواقع الافتراضي على السينما التي تصنعها نساء على مستوى العالم، بهدف دعم دور المرأة في صناعة السينما. كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي. كما تقوم قافلة بين سينمائيات بدور فعال أيضاً في مجال التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات عمل الأفلام التسجيلية الإبداعية وذلك في مجالات الإخراج والإنتاج والمونتاج والتصوير، بالإضافة إلى دعم مشاريع الأفلام.