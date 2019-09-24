ليفربول يكشف مدى إصابة ساديو ماني قبل مباراة كأس الرابطة

يحل نادى ليفربول الإنجليزى ضيفًا ثقيلًا على إم كيه دونز، أحد أندية الدرجة الأولى غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وحسب تصريحات أدلي بها بيب ليندرز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للريدز: "مانى تعرض لكدمة خلال مواجهة تشيلسى، ولديه راحة الثلاثاء، وسيتلقى العلاج الأربعاء، وسيكون الخميس جاهزا للعودة إلى التدريبات بشكل طبيعي".



وتابع فى تصريحات للموقع الرسمى لـ ليفربول: "شاكيرى سيغيب بعدما اشتكى من آلام خلال مران الاثنين، ولم يستطع إكمال التدريبات، لذلك لن يشارك".



وحصَل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.