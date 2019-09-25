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تعليم

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام 2019 /2020

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:09 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن معايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المستوى الاول في هذه المسابقة عبارة عن حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثين ، إلى جانب حفظ أحاديث كتاب الاربعون النووية كاملة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للمستوى الثاني فيتمثل في حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين ، وحفظ الأحاديث من 1 / 20 من كتاب الاربعون النووية.
أما المستوى الثالث ، فيتمثل في حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين ، مع حفظ الأحاديث من 1:10 من كتاب الاربعون النووية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن مجموع درجات الامتحان الخاص بهذه المسابقة 100 درجة توزع كالآتي : درجات القرآن الكريم (70 درجة تقسم 60 لجودة الحفظ ، و10 درجات لجودة الترتيل والتفسير) ، ويضاف إليها درجات الحديث الشريف (20 درجة للحفظ والفهم ) مع 10 درجات للثقافة الإسلامية العامة حول القرآن الكريم ، وبذلك يكون المجموع 100 درجة.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورة الخطاب الرسمي الذي أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة.
التعليم تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام 2019 /2020
التعليم تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام 2019 /2020

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