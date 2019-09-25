التعليم تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام 2019 /2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن معايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019 /2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المستوى الاول في هذه المسابقة عبارة عن حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثين ، إلى جانب حفظ أحاديث كتاب الاربعون النووية كاملة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للمستوى الثاني فيتمثل في حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين ، وحفظ الأحاديث من 1 / 20 من كتاب الاربعون النووية.