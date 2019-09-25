التعليم تعلن تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام 2019 /2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن معايير وضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2019 /2020.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المستوى الاول في هذه المسابقة عبارة عن حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والثلاثين ، إلى جانب حفظ أحاديث كتاب الاربعون النووية كاملة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للمستوى الثاني فيتمثل في حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين ، وحفظ الأحاديث من 1 / 20 من كتاب الاربعون النووية.
أما المستوى الثالث ، فيتمثل في حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء الثلاثين ، مع حفظ الأحاديث من 1:10 من كتاب الاربعون النووية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن مجموع درجات الامتحان الخاص بهذه المسابقة 100 درجة توزع كالآتي : درجات القرآن الكريم (70 درجة تقسم 60 لجودة الحفظ ، و10 درجات لجودة الترتيل والتفسير) ، ويضاف إليها درجات الحديث الشريف (20 درجة للحفظ والفهم ) مع 10 درجات للثقافة الإسلامية العامة حول القرآن الكريم ، وبذلك يكون المجموع 100 درجة.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورة الخطاب الرسمي الذي أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة.