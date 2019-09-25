محمد يوسف يرد على اتهامه بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن المشاركة مع الأهلي

ردّ محمد يوسف، المدرب العام السابق بالنادي الأهلي على اتهامه بتعمد إبعاد مؤمن زكريا عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية.





وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محدش يعرف إني عملت برنامج خاص لمؤمن زكريا لما توليت المهمة الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل كارتيرون".





متابعًا: "كلفت سامي قمصان وعادل مصطفى بالتناوب على عمل تدريبات خاصة بعد نهاية المران لمؤمن زكريا في حضور حسين عبد الدايم حتى يعود لمستواه مرة أخرى".



