أمير عيد يغني أغنية فيلم لما بنتولد.. فيديو

قام الفنان أمير عيد، بغناء أغنية لما بنتولد، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "لما بنتولد"، وقام بغنائها في أيام مهرجان الجونة السينمائي في جورته الثالثة، وذلك بصحبة الجيتاريست وعضو فريق كايروكي شريف الهواري.





لما بنتولد .. بتتولد معانا حاجات .. حواليا ومكتوبة علينا زي خانة اسمك فـ شهادة ميلاد .. زي خوف بياكل فيك وحلمك المقفول عليك بألف باب ..زي سوس ياكل فيك موروث و مش بإديك .. لما بنتولد .. بتتولد معانا حاجات".



