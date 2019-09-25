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رياضة

مفاجأة بشأن إصابة ميسي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
ميسي
ميسي
إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بإصابة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال مشاركته مع البارسا أمام فياريال، أمس، الثلاثاء، والتي فاز بها فريقه 2-1.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة ميسي الجديدة في ساقه اليسرى، وليس في ساقه اليمنى التي كان يعاني منها بإصابته الأخيرة، وغاب على أثرها أكثر من شهر، قبل أن يعود أساسيًا مع برشلونة أمس للمرة الأولى أمام فياريال، منذ انطلاقة منافسات الليجا.

ومن المنتظر أن يصدر برشلونة بيانًا توضيحيًا، يكشف خلاله حجم الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، ومدة غيابه عن الملاعب، بعدما يجري اللاعب الأرجنتيني الفحوصات الطبية اللازمة، في الساعات القليلة المقبلة.

وكان ميسي سقط أرضًا في الدقيقة 26، بعد تدخل على الكرة من لاعب فياريال، واستطاع استكمال الشوط الأول كاملًا، لكن قرر المدير الفني إرنستو فالفيردي سحبه بين شوطي اللقاء، واعتمد على عثمان ديمبلي بدلًا منه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ميسي مع برشلونة أمام خيتافي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الأول، الاثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على فان دايك، مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

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