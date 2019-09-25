تعرف علي أسعار تي شيرت الأهلي الجديد وأماكن بيعه

أكد مصدر خاص بشركة أمبرو ان تي شيرت الفريق الأول للكرة بالأهلي الجديد سوف يتم طرحه للجماهير خلال ساعات، وكشف عن سعر تي شيرت الأهلي الجديد وأماكن بيعه.
تي شيرت الأهلي الجديد
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن النسخة الأصلية من تي شيرت الأهلي الجديد يترواح سعره ما بين 1600-1700 جنيه ونسخة هاي كوبي 650 جنيها والنسخة الكوبي 249 جنيها.
ومن المقرر أن يظهر الفريق الأول للكرة بالأهلي في مباراته المقبلة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
تي شيرت الأهلي الجديد
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن النسخة الأصلية من تي شيرت الأهلي الجديد يترواح سعره ما بين 1600-1700 جنيه ونسخة هاي كوبي 650 جنيها والنسخة الكوبي 249 جنيها.
ومن المقرر أن يظهر الفريق الأول للكرة بالأهلي في مباراته المقبلة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
أماكن بيع تي شيرت الأهلي الجديد
أما عن أماكن بيع تي شيرت الأهلي الجديد الذي كشفت عنه شركة أمبرو الإنجليزية، ستكون في المقر الرئيسي بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.