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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا| إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل…القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر.. الزمالك يتفاوض مع لاعب إفريقي

حدث ليلا
حدث ليلا
إسلام خالد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاثنين، بأن موجة كبيرة من الصواريخ انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف عسكرية واستراتيجية في عمق إسرائيل، في تصعيد جديد يُنذر بتوسيع رقعة الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين الطرفين.

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ.. وإيران: أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أُطلق من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسط استمرار حالة التأهب في مختلف أنحاء البلاد.

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

يخوض فريق كرة القدم بنادى الأهلي، اليوم الإثنين، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالى، فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر

تشهد الأرض اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 ظاهرة فلكية مميزة، تتسب في تغير في حركة الأمواج  تتعلق بتزايد ظاهرة المد والجزر في ذلك اليوم، بسبب وجود القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة الأقرب للأرض في هذا المدار.

أمريكا تحذر مواطنيها حول العالم عقب التصعيد العسكري مع إيران

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، تحذيرًا عالميًا لمواطني الولايات المتحدة يدعوهم إلى توخي الحذر في جميع أنحاء العالم، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، مع مخاوف من انعكاسات أمنية قد تطال الأمريكيين سواء كانوا مسافرين أو مقيمين في الخارج.

روسيا: إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية

وجهت روسيا انتقادات حادة للولايات المتحدة وإسرائيل عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية"، بينما يتم قصف إيران التي لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

ميدو يدخل في مفاوضات مع لاعب إفريقي لتدعيم خط وسط الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "بلس 90"، عن دخول أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع لاعب خط الوسط الشاب جوليس أهواكا، نجم منتخب الكونغو تحت 20 عامًا.

إسرائيل تفتح باب وقف إطلاق النار مع إيران.. بشروط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن تل أبيب قد تقبل بوقف إطلاق النار في الحرب الجارية مع إيران إذا أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل واضح وقف الهجمات وأبدى رغبة حقيقية في إنهاء المواجهة.

أحمد الفيشاوي: تزوجت 5 مرات.. والآن أفضل العزلة

أثار الفنان احمد الفيشاوي حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره الأخير في بودكاست «حوارات مع عباس»، حيث تحدّث بصراحة عن حياته الشخصية، كاشفًا عن زواجه خمس مرات في السابق، قبل أن يصل إلى قناعة تامة برغبته في العيش وحيدًا.

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

وجّه الفنان محمد شاهين رسالة دعم ومحبة لزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أعرب فيها عن امتنانه لوجودها في حياته خاصة بعد ترويج عدد من الشائعات عليهم

مشادة كلامية بين لاعبي الأهلي والزمالك بسبب تصريحات ميدو

نشبت مشادة كلامية حادة بين جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك الأسبق، وأحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، خلال حلقة تليفزيونية عبر قناة «النهار»، على خلفية تصريحات أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بشأن أداء النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

تعادل سلبي بين الهلال وسالزبورج.. فرص التأهل قائمة

انتهت مواجهة الهلال السعودي أمام فريق سالزبورج النمساوي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أودي فيلد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

حدث ليلا إطلاق موجة صواريخ جديدة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل إسرائيل إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ معسكر الأهلي

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