ميدو يدخل في مفاوضات مع لاعب إفريقي لتدعيم خط وسط الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "بلس 90"، عن دخول أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع لاعب خط الوسط الشاب جوليس أهواكا، نجم منتخب الكونغو تحت 20 عامًا.

وأوضح هشام أن ميدو عقد اجتماعًا عبر تقنية "زووم" مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية انضمامه إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأشار إلى أن ميدو أبدى إعجابه الكبير بإمكانات أهواكا الفنية والبدنية، معتبرًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصفقة لن تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لدعم صفوفه بعناصر شابة مميزة استعدادًا للموسم الجديد، ضمن خطة لجنة التخطيط لإعادة بناء الفريق على أسس قوية.