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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران قد تصل إلى تصنيع قنبلة نووية.. الكويت توفر ملاجئ لهذا السبب.. عائلة هلهل ترفض اعتذار محمد رمضان .. التعليم تنفي تسريب امتحانات الثانوية العامة| أخبار التوك شو

التوك شو اليوم
التوك شو اليوم
علي مكي

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي: 

السفير حسين هريدي: ما شهدته المنطقة مؤخرًا من ضربة أمريكية مباشرة ضد منشآت إيرانية ليس عشوائيًا

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما حدث مؤخرًا يُعد أول مشاركة أمريكية فعلية إلى جانب إسرائيل في عمل عسكري مباشر ضد طرف إقليمي، في إشارة إلى إيران، بعد أن كانت المشاركات الأمريكية تقتصر في السابق على الأدوار غير المباشرة والدعم اللوجستي.

الجيش الإيراني: مقـ.ـتل قائد لواء و3 ضباط وجنديين في هجوم إسرائيلي غرب البلاد
 

أعلن الجيش الإيراني مقـ.ـتل قائد لواء وثلاثة ضباط وجنديين في هجوم إسرائيلي غربي إيران، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

سمير راغب: القدرة النووية الإيرانية ما زالت موجودة رغم الضربات الأمريكية
 

أكد العميد سمير راغب، المفكر الاستراتيجي أن القدرة النووية الأيرانية ما زالت موجودة، على الرغم من الضربات الأمريكية التي تمت على المفاعلات الإيرانية، مشيرا إلى أن إسرائيل حتى الأن لم تعلن انها دولة نووية.


 الحكومة وفرت الملاجئ.. إعلامي كويتي: لدينا خطة للتعامل مع أي تصعيد بالمنطقة

أكد الإعلامي الكويتي فهد السلامة، أن الكويت تعد أقرب موقع إلى منطقة بوشهر في إيران، والتي تعرضت لضربة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أهمية الوعي بخطورة الأوضاع دون الانجرار خلف الشائعات، موضحا أن الحكومة الكويتية لم تقصر في واجبها.

الأمم المتحدة: الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا حذرنا مرارا وتكرارا من أي تصعيد في الشرق الأوسط.

ترامب: حققنا نجاحًا عسكريًا في إيران ومنعناها من امتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة «حققت نجاحًا عسكريًا مذهلًا في إيران»، مشيرًا إلى أن بلاده تمكنت من منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.


بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم خلال أيام

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم، مؤكدًا أن الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم خلال 15 يومًا على الأكثر؛ نتيجة تراجع أسعار اللحوم الحية بشكل كبير بعد عيد الأضحى.


رئيس هئية الطاقة الذرية الأسبق لأحمد موسى: إيران قد تصل إلى تصنيع القنبلة الذرية

قال على إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إن البرنامج النووي الإيراني يستهدف الاستخدامات السلمية أولا. 


عائلة هلهل ترفض اعتذار الفنان محمد رمضان .. تفاصيل

كشف أحمد هلهل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، على خلفية أغنيته الجديدة “أنا مافيا إنت هلهل”.

السفير محمد حجازي: الخارجية المصرية والرئيس السيسي يتحركان دوليا لوقف الحرب

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العالم أمام مشهد خطير بعد الضربات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أن إيران لها الحق في الانسحاب من اتفاق حظر السلاح النووي؛ بسبب تهديد أمنها القومي.

التعليم: لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، موضحًا أن "التسريب" يعني خروج ورقة الامتحان قبل وصولها إلى اللجنة الامتحانية، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، في ظل الإجراءات المشددة التي تتم بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية.


هشام الحلبي: أمريكا ترسل للعالم مشاهد غير حقيقية بأنها دمرت مشروع إيران النووي


أكد اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات، أن أمريكا أعلنت أنها كانت تستهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني من خلال ضرب مفاعل فوردو، لافتا إلى أن ترامب يريد دائما أن تكون صورة دولته بيضاء أمام العالم.

ايران اسرائيل الثانوية العامة أمريكا برامج التوك شو اليوم ترامب

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