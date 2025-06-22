سمير راغب: القدرة النووية الإيرانية ما زالت موجودة رغم الضربات الأمريكية

أكد العميد سمير راغب، المفكر الإستراتيجي أن القدرة النووية الأيرانية مازالت موجودة، على الرغم من الضربات الأمريكية التي تمت على المفاعلات الأيرانية، مشيرا إلى أن إسرائيل حتى الأن لم تعلن انها دولة نووية.

وقال سمير راغب، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ترامب قد يضغط على نتنياهو بخفض حدة التصعيد ضد إيران خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن إيران لن تقوم بضرب أي قواعد لأمريكا في دول الخليج.

كشف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا الى ان إسرائيل غيرت قواعد الاشتباك بقصف مناطق مدينة بها قادة إيرانيين.

وأضاف العميد سمير راغب أن أكثر من 500 صاروخ باليستي حتى اللحظة تم أطلقها على إسرائيل.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الجانب الايراني يقول انه لم يميز بين هدفي مدني وعسكري في قصف إسرائيل.