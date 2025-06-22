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محامي عائلة هلهل يرفض اعتذار محمد رمضان ويطالب بحذف اسم العائلة من أغنية أنا مافيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عائلة هلهل ترفض اعتذار الفنان محمد رمضان .. تفاصيل

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
علي مكي

كشف أحمد هلهل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، على خلفية أغنيته الجديدة "أنا مافيا إنت هلهل" .

وأوضح هلهل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أنه فوجئ يوم 11 يونيو الماضي بإطلاق الفنان محمد رمضان الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة التي تحمل كلمات تحمل إساءة لاسم عائلته.

وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة،: "سمعنا كلمات الأغنية، وتفاجأنا بأن الاسم أو اللفظ الخاص بعائلتنا، قد تم استخدامه في جملة مهينة، تحمل إساءة وتقليلا من شأن اسم عائلة كبيرة وعريقة بمصر".

وأضاف أنه يشعر بالغضب الشديد تجاه ما ورد في الأغنية، خاصة أن العائلة تحظى باحترام كبير في المجتمع المصري، ولها فروع في عدة محافظات، منها الدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وقنا.

وأشار المحامي إلى أن أسرة هلهل لها تاريخ طويل في مصر، وتمتد جذورها إلى العصور الإسلامية والجاهلية، حيث يعود نسب العائلة إلى الشاعر المهلهل بن ربيعة، كما تنتمي إلى قبائل عربية كبيرة استوطنت في مصر بعد الفتوحات الإسلامية.

وأكد أنه فوجئ أيضا بوجود فروع أخرى من العائلة في محافظات مثل بني سويف.

وفيما يتعلق بالطلب المقدم من العائلة، أكد أحمد هلهل أنهم رفضوا الاعتذار الذي قدمه محمد رمضان، قائلاً: "الاعتذار جاء في شكل كلمات عامة وغير كافية، لم يكن متضمنا أي التزام بتعديل الأغنية".

وأضاف أنه طلب من الفنان حذف اسم العائلة من الأغنية أو على الأقل تعديل الكلمات المرفقة في الأغنية.

وعن الاتهامات التي تشير إلى أن العائلة قد تطلب تعويضا ماديا؛ نفى هلهل ذلك بشكل قاطع، مؤكدا: "نحن لم نطالب بتعويضات، كل ما نريده هو تعديل الكلمات ورفع اسم العائلة من الأغنية".

محمد رمضان أحمد هلهل نهال طايل أنا مافيا إنت هلهل

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