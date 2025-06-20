نشرة الفن| مش عشان أزعلكم .. منشور مثير من محمد رمضان لسبب غريب ..بعد وردة الجزائرية.. مايا دياب تعيد غناء "حرمت أحبك

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات الماضية، كان أبرزها

مش عشان أزعلكم .. منشور مثير من محمد رمضان لسبب غريب

قدم الفنان محمد رمضان اعتذار لعائلة هلهل بعد اغنيته الأخيرة “انا مافيا انت هلهل”، مؤكدا انه لم يقصد الإساءة مطلقا لاسم العائلة

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم والذى من المقرر طرحه الشهر المقبل فى دور العرض السينمائية

بعد وردة الجزائرية.. مايا دياب تعيد غناء "حرمت أحبك

طرحت الفنانة مايا دياب أحدث أغانيها “حرمت أحبك” وهى أغنية الفنانة وردة الجزائرية التى صدرت عام ١٩٩٣.

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

طرح مطرب المهرجانات مسلم أحدث أغانيه بعنوان “غلط” منذ قليل عبر قناته الرسمي على موقع يوتيوب