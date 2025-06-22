الأمم المتحدة: الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إننا حذرنا مرارا وتكرارا من أي تصعيد في الشرق الأوسط.

جاء ذلك، خلال كلمتة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأمريكي على إيران.

تغليب الدبلوماسية

أكد جوتيريش أن الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار، ولابد من وقف القتال والعودة إلىلا مفاوضات جادة وفعالة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: على إيران احترام معاهدة حظر الانتشار النووي وعلى جميع الأطراف احترام ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن فرض السلام بل لا بد أن يكون اختيارا.