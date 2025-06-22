هشام الحلبي: أمريكا ترسل للعالم مشاهد غير حقيقية بأنها دمرت مشروع إيران النووي

أكد اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات، أن أمريكا أعلنت أنها كانت تستهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني من خلال ضرب مفاعل فوردو، لافتا إلى أن ترامب يريد دائما أن تكون صورة دولته بيضاء أمام العالم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أعتقد أن أمريكا سمحت لإيران بنقل مواد تخصيب اليورانيوم خوفا من الإشعاعات، معلقا: الحرب لا تقيم بالتصريحات وإنما بالأهداف على الأرض، فضربة أمريكا هي ضربة لبناء خرساني فقط وليس تدمير .

وأضاف مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات، أن أمريكا ترسل للعالم مشاهد غير حقيقية بأنها دمرت مشروع إيران النووي، والحقيقة هو مجرد ضرب جزئ للمنشآت الخرسانية للمفاعلات، مختتما: إيران لو ردت على أمريكا ستضع نفسها في مأزق، والرد الوحيد أمامه هو ضرب تل أبيب والمطارات العسكرية.