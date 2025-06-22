الحكومة وفرت الملاجئ.. إعلامي كويتي: لدينا خطة للتعامل مع أي تصعيد بالمنطقة

أكد الإعلامي الكويتي فهد السلامة، أن الكويت تعد أقرب موقع إلى منطقة بوشهر في إيران، والتي تعرضت لضربة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أهمية الوعي بخطورة الأوضاع دون الانجرار خلف الشائعات، موضحا أن الحكومة الكويتية لم تقصر في واجبها.

وأشار "السلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحكومة الكويتية قامت بتنبيه الجميع بأن الأسواق مفتوحة، والمواد الغذائية متاحة، مؤكدًا أن الحياة اليومية في الكويت لم تتغير والوضع آمن، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الوزراء والجهات الرسمية.

وتابع: الحكومة وفرت الملاجئ، وهناك حالة من المكاشفة والشفافية مع المواطنين، حيث سيتم الإعلان عن خطة للتعامل مع أي تصعيد محتمل في المنطقة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المخزون الاستراتيجي في الكويت كافى، والطيران يعمل بشكل طبيعي، وكل الأمور تسير بسلاسة، مستنكرا في الوقت نفسه الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، ومشيرا إلى أن قرب المسافة بين الدول الخليجية وإيران فرض على الحكومات، ومنها الكويت، اتخاذ إجراءات احترازية مناسبة.