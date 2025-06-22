السفير حسين هريدي: ما شهدته المنطقة مؤخرًا من ضربة أمريكية مباشرة ضد منشآت إيرانية ليس عشوائيًا

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما حدث مؤخرًا يُعد أول مشاركة أمريكية فعلية إلى جانب إسرائيل في عمل عسكري مباشر ضد طرف إقليمي، في إشارة إلى إيران، بعد أن كانت المشاركات الأمريكية تقتصر في السابق على الأدوار غير المباشرة والدعم اللوجستي.



وقال حسين هريدي، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن ما شهدته المنطقة مؤخرًا من ضربة أمريكية مباشرة ضد منشآت إيرانية لم يكن أمرًا عشوائيًا أو مفاجئًا، بل جاء نتيجة تنسيق كامل ومسبق بين واشنطن وتل أبيب.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجولات التفاوضية الخمسة السابقة مع إيران لم تكن تهدف فعليًا لحل سياسي أو دبلوماسي، بل كانت جزءً من "خديعة استراتيجية" اتفقت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضليل الرأي العام العالمي والإيراني.

وأشار إلى أن هذا التحول في طبيعة المواجهة ينذر بإمكانية تكرار السيناريو العسكري، ما لم تُظهر إيران استعدادًا جادًا للجلوس على طاولة المفاوضات وفق شروط جديدة.