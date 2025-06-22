بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم خلال أيام

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم، مؤكدًا أن الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم خلال 15 يومًا على الأكثر، نتيجة تراجع أسعار اللحوم الحية بشكل كبير بعد عيد الأضحى.

وأضاف أبو صدام، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سعر رأس الماشية الواحدة انخفض بأكثر من 5000 جنيه مقارنة بأسعار ما قبل العيد، حيث تراجع سعر كيلو اللحم القائم بنحو 40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العجول البقري الحي نحو 160 جنيهًا مقابل 200 جنيه سابقًا، بينما سجل سعر كيلو الجاموسي الحي حوالي 140 جنيهًا.

وأشار نقيب الفلاحين ، إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى قلة الطلب على اللحوم بعد عيد الأضحى، حيث اكتفت معظم الأسر بلحوم الأضاحي المخزنة، وهو ما أدى إلى تراجع عمليات الذبح، وانخفاض أسعار العجول المخصصة للتسمين.