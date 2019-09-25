أحدث طريقة لتهريب الهواتف داخل السجن..فيديو

كلما تقدمت التكنولوجيا زادت قدرة الإنسان على الابتكار ومحاولة اقتحام كل ما هو غير مألوف، ولكن ما إذا كان المجرم يعاصر التكنولوجيا ويرفض الاستسلام لأسوار السجن العالية.



صحيفة "إندبدنت" نشرت مقطع فيديو لطائرة "مسيرة" حلقت فوق أسوار السجن واقتحمته من الأعلى وألقت هواتف محمولة للسجناء داخل السجن، وبالتالي لن يشعروا بالمعاناة، سيكونون على اتصال مباشر بالخارج.



واقتحمت الطائرة ساحة المكان دون أن يشعر بها أحد، إلا أن السجن كان مزودا بكاميرات رصدت لحظة إلقاء الطائرة للهواتف المحمولة للسجناء.



