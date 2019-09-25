تعرف على نتائج إسكواش الأهلي في بطولتي الصيد وسبورتنج



وفي منافسات 13 سنة حصل آدم حول على المركز الثامن، فيما حصل على رحمه علي المركز الأول، في منافسات 11 سنة ومريم المتيت علي المركز الرابع، وفاروق أحمد علي المركز الخامس.



وفي بطولة الصيد، حصد زياد إبراهيم المركز الأول، ورنا هشام المركز الثالث، تحت 19 سنة، ومحمد حسام رجب المركز السادس، وطارق زياد المركز الثامن تحت ١٧ سنة، وأمينة محمد، المركز الأول، وهنا هشام المركز الثالث تحت ١٥ سنة، و كما حقق يوسف سالم المركز الأول، ويوسف سالم المركز الأول، وحمدي إيهاب المركز الثالث وفريدة وليد المركز الرابع في منافسات 13 سنة ، كما حصد أيسل أحمد المركز الثاني في منافسات 11سنة.



ويمثل الأهلي في البطولة 60 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار، مقسمة إلى 40 لاعبا في البطولة التي يستضيفها الصيد في فرعه بمدينة أكتوبر، و20 لاعبا في بطولة سبورتنج بالإسكندرية.



ويقود اسكواش الأهلي، شيرين عادل المدير الفني، محمود إبراهيم مدرب عام، و خالد بسيم مديرا إداريا، وأحمد إبراهيم مدربا مساعدا.

حققت فرق الاسكواش بالنادي الأهلي ناشئين وناشئات وعمومي رجال وسيدات، نتائج جيدة في بطولتي الصيد وسبورتنج، في أكبر تجمع للأعمار المختلفة بمشاركة 30 ناديا من مختلف الفرق والهيئات الرياضية، في مقدمتها أندية الأهلي والمعادي والصيد وهليوبوليس والشمس ووادي دجلة والزهور وسموحة وسبورتنج.ففي بطولة سبورتنج، حصل كريم مجدي على المركز الثاني، وأحمد عبد الفتاح علي المركز الثالث في عمومي رجال، ويوسف تامر علي المركز السادس ويحيي مجاهد علي المركز السابع، تحت 19 ناشئين.أما فريق الأهلي تحت 17 سنة فحصل محمد مصطفى، على المركز الثاني، ويوسف عبدالفتاح علي المركز الثالث، وعبدالله عمرو المركز الرابع.وفي منافسات 15 سنة فاز نور مجاهد بالمركز الثاني ومروان عسل بالمركز الرابع، ونادين الحمامي بالمركز السابع.