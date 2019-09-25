لهذا السبب.. فتح نقطة حدودية بين المغرب والجزائر استثنائيًا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن نقطة حدودية بين الجزائر والمغرب فُتحت اليوم الأربعاء بشكل استثنائي، لنقل جثامين 3 مغاربة، لقوا حتفهم في سواحل مدينة وهران الجزائرية أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.



وأفاد موقع "le360" المغربي نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، بأن فتح معبر "زوج بغال" الحدودي جاء لتسهيل عملية استقبال الضحايا الذين ينحدرون من مدينة تاوريرت، حيث نقلت جثامينهم صبيحة اليوم من مستودع الجثث بمستشفى وهران في اتجاه المركز الحدودي، بعدما أعطت السلطات الجزائرية موافقتها.



ولقي الشبان الثلاثة حتفهم غرقا بعرض السواحل الجزائرية، جراء تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم وهم في طريقهم للضفة الأخرى.