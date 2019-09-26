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رياضة

أهداف أستون فيلا أمام برايتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:34 ص
فريق استون فيلا
فريق استون فيلا
ياسمين تيسير
حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي، فوزًا رائعًا أمام برايتون ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نجما المنتخب المصري في المباراة منذ الدقيقة الأولى أمام برايتون.

وتأهل أستون فيلا، بمشاركة محمود تريزيجيه، إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

سجل أهداف فريق أستون فيلا أمام برايتون، جوتا كنور هوريهان، وجاك جرليش، فى الدقائق 22، 33 و 78، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد هايدون روبيرتس فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء.



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