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تعليم

42 مليون جنيه لإنشاء المعمل المصري الصيني للخلايا الشمسية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
قسم التعليم
أعلنت أكاديمية البحث العلمي مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر 2019، حيث أوضحت أن حجم الاستثمارات التي تمت لإنشاء المعمل المصري الصيني المشترك للخلايا الشمسية بالمركز الإقليمي لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بسوهاج، بلغ 42 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت أكاديمية البحث العلمى إنه قد بدأ العمل بالمعمل منذ توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتى البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية والصينية فى ديسمبر 2014، أثناء زيارة رئيس الجمهورية لدولة الصين، ويعد المعمل هو الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومي والإقليمي.

وسوف يقوم المعمل بتدريب وتوفير موارد بشرية مؤهلة فنيًا على مستوى دولى لتطوير صناعة الطاقة الشمسية وتلبية احتياجات مصر والمنطقة من الطاقة المتجددة.   

جدير بالذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.

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