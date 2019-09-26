ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت يستقبل رئيس هيئة فولبرايت بمصر لبحث التعاون

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس هيئة فولبرايت
ياسمين سامي
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ماجي نصيف مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبير محروس من المكتب الدولي بالجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال لقائه بالوفد، إن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، وبخاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

من جهتها، أشادت ماجي نصيف مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، بدور الدكتور محمد الخشت في الاهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والارتقاء بالموارد البشرية ومواكبة التطورات العلمية العالمية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس جامعة القاهرة، وفد معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة تقديم منح دراسية للطلاب في مجالات الهندسة والزراعة والطاقة ودعم مجال ريادة الأعمال.

وأوضح د. الخشت اهتمام جامعة القاهرة بمجال ريادة الأعمال، ودور حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تدريس مقرري ريادة الأعمال والتفكير النقدي لطلاب الجامعة كجزء أساسي من المقررات الدراسية.

وأكد أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مؤسسي ويجب أن تكون شريكًا فعالًا في كل اتفاقياتها ولا تقبل الجامعة بأية شراكة صورية، كما أن سياستنا الحالية هي التحالف مع الجامعات والمؤسسات في إطار خدمة السياسات التنموية للوطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع .. توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة بنسيلفانيا الأمريكية .. انتهاء تطوير قسم الجراحة وأمراض القلب بمستشفى أبو الريش .. وختام الدورة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل

ترشيحاتنا

مواجهة صعبة لليفربول.. وموقعة مثيرة بين مان يونايتد وتشيلسي فى كأس كارباو

شاهد .. إنجي وجدان مع زوجها في مهرجان الجونة

الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ايتن عامر تتألق بالأحمر مع زوجها بمهرجان الجونة السينمائي

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

سعر هيونداي أكسنت مستعملة موديل 2012 في مصر

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى