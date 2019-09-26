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منوعات

بنفس الحيلة.. متسللون يستخدمون رسائل واتساب لاستهداف ضحاياهم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
يستخدم المتسللون العديد من الحيل عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحايهم، والتى من أبرزها واتساب وفيسبوك وجوجل، حيث يستهدف المتسلل ضحيته من خلال نشر الإعلانات على الهواتف الذكية التى تحتوي على عروض مغرية لا يمكن للمستخدم رفضها، وهى الطريقة المعتادة التى يتبعها الهاكرز هذه الأيام لنشر البرامج الخبيثة.

ووفقا لما ذكره موقع "times of india"، استخدمت مجموعة من قراصنة الإنترنت نفس الحيلة للمرة الثانية، حيث أرسلت العديد من الرسائل لمستخدمي تطبيق واتساب كوسيلة لنشر رابط ضار، عبر الإعلان عن عرض مغري لشركة أديداس "Adidas".

ويضم محتوى الرسالة عنوان رابط ضار، ونصًا كالتالي: " أديداس تتنازل عن 700 زوج مجاني من الأحذية و7000 تي شيرت، احتفالاً بالذكري السنوية السبعين لتأسيسها، احصل على حذائك المجاني من خلال هذا الرابط".

وفي العام الماضي قام المتسللون بنشر نفس عملية الاحتيال ولكن صغية الرسالة مختلفة: "أديداس تقدم 3000 زوج من الأحذية مجانًا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 93، أحصل على حذائك المجاني على هذا الرابط".

ويؤدي الضغط على الرابط في محتوي الرسالة، إلى توجيه المستخدمين إلى موقع ويب مزيف باسم "الذكري السنوية. الفوز".

ويطلب موقع الويب هذا معلومات المستخدم الشخصية، وللحصول على الهدية أو الجائزة يطالب الزائرين بإرسال مزيد من الرسائل إلى 15 مستخدم على تطبيق واتساب.

وليست شركة أديداس العالمية الوحيدة التى يستخدم المتسللين اسمها لاستهداف ضحاياهم، ففي محاولة سابقة استخدم المتسللون رسالة ممائلة ولكن باسم شركة زارا، وتعتبر هذه طريقة شائعة لخداع الأشخاص لمشاركة بياناتهم.

وتمت مشاركة رسائل مماثلة العام الماضي من خلال حملة وهمية في الهند، لخداع المستخدمين لمشاركة معلوماتهم الشخصية وابتزازهم بها فيما بعد، حيث ادعت الحملة أن شركة أمازون توفر خصم يصل إلى 99 % مع رابط "تسوق الآن"، الذي يعيد توجيه الأشخاص إلى موقع مزيف خاص بالمتسللين.

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