التشغيل التجريبي لـ تطبيق جامعة المنيا على الهاتف المحمول

خطت جامعة المنيا خطوات واسعة في التحول الرقمي من خلال رقمنة خدماتها وتوفير ذلك للطلاب من خلال تطبيق جديد للجامعة يسهل على الطلاب التمتع بكل الخدمات الجامعية.



وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "جامعة المنيا" على الهاتف المحمول، الذي يتضمن جميع المعلومات والخدمات للطالب، وولي الأمر، وجميع منتسبي الجامعة من خلال واجهة التطبيق البسيطة والسهلة الاستخدام على الهاتف الذكي.



وأشار إلى أن التطبيق يرتبط بجميع أنظمة الجامعة الإلكترونية سواءً بشئون الطلاب من حيث تسجيل المقررات الإلكترونية ورغبات التنسيق الداخلي، وجداول الامتحانات والمحاضرات، والنتائج والرسوم الدراسية والدفع الإلكتروني، أو بيانات كليات الجامعة وأقسامها وبرامجها الجديدة ومنشآت الجامعة ومؤسساتها، وكذلك الارتباط ببوابة الوافدين ونظام التقدم والقبول بالمدن الجامعية.



وطال رئيس الجامعة أعضاء العمداء إلى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بجامعتهم وكلياتهم وأقسامها المختلفة، وتقديم خدمة جامعية متميزة ومتطورة تضمن تدعيم التواصل بين الطلاب وجامعتهم لتحقيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، وذلك استعدادًا للمشاركة في مسابقة التحول الرقمي، والاستعداد لاستقبال الطلاب بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت أيضًا في مسابقة تطوير العشوائيات للجامعات من خلال تجربتها التنموية والخدمية بقرية ههيا بمركز المنيا.

